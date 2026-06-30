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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tangis Penyesalan Zion Suzuki: Saya Harusnya Bisa Cegah Gol Brasil

Selasa, 30 Juni 2026 – 11:42 WIB
Tangis Penyesalan Zion Suzuki: Saya Harusnya Bisa Cegah Gol Brasil - JPNN.COM
Detik-detik gol terakhir dalam laga Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - Jepang harus mengubur mimpi melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026 setelah disingkirkan Brasil secara dramatis di babak 32 besar. 

Kekalahan 1-2 di Houston Stadium, Selasa (30/6/2026) dini hari WIB, meninggalkan luka mendalam, terutama bagi kiper Zion Suzuki yang mengaku dihantui rasa bersalah.

Samurai Biru sebenarnya sempat berada di atas angin usai Kaishu Sano membawa Jepang unggul 1-0 pada babak pertama. 

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Namun keunggulan itu sirna setelah Brasil bangkit di babak kedua. 

Casemiro menyamakan kedudukan sebelum Gabriel Martinelli mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time yang memupus harapan Jepang.

Usai pertandingan, Suzuki tak menutupi kekecewaannya. Penjaga gawang berusia 23 tahun itu menilai dirinya seharusnya mampu melakukan lebih banyak penyelamatan untuk menjaga asa Jepang tetap hidup.

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"Hasil ini yang paling menyakitkan karena tidak sesuai harapan kami. Kami sudah berjuang sampai akhir, tetapi tetap harus menerima kekalahan. Rasanya sangat berat," ujar Suzuki, dikutip dari situs resmi FIFA.

Suzuki bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas dua gol yang bersarang ke gawang Jepang. Menurutnya, ia belum mampu tampil maksimal pada momen-momen yang paling menentukan.

Kiper Jepang Zion Suzuki dilanda penyesalan usai gagal menjaga pertahanan timnya. Kekalahan dari Brasil membuat Jepang tersingkir di Piala Dunia 2026.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Jepang vs Brasil  Zion Suzuki  World Cup 2026  Jepang  Brasil 
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