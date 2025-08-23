Tangis, Senyum, dan Permintaan Amnesti Noel si Mantan Wamen

jpnn.com - JAKARTA - Immanuel Ebenezer a.k.a Noel tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah dipecat dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan di kabinet Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (22/8) malam.

Sebelumnya, saat di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Noel sempat menyuarakan permohonan amnesti kepada presiden.

Amnesti ialah bentuk pengampunan dari presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk menghapus semua akibat hukum pidana atas perbuatan tersebut, bukan untuk menghapus proses hukumnya.

Noel juga sempat menangis dan tersenyum di kantor KPK.

Aktivis kelahiran Riau yang diketahui merupakan anggota Gerindra, pentolan Jokowi Mania dan juga Prabowo Mania itu menangis ketika keluar dari ruang pemeriksaan KPK.

Dari laporan pewarta di Gedung Merah Putih KPK, tampak Noel menangis sebelum memasuki ruangan konferensi pers.

Saat memasuki ruangan konferensi pers, pria pemilik 15 mobil dan tujuh sepeda motor itu sempat tersenyum dan mengacungkan dua jempol.