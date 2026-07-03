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JPNN.com - Nasional - Hukum

Tangkap Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah

Jumat, 03 Juli 2026 – 14:05 WIB
Tangkap Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah - JPNN.COM
ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi. ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim. Uang tunai yang disita itu diduga terkait dugaan suap proyek yang diberikan pihak swasta kepada bupati Langkat.

“Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee (imbalan) proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada bupati,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/7).

Dia menambahkan bahwa dugaan suap itu berkaitan dengan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Budi pun menambahkan KPK masih mendalami kemungkinan adanya penerimaan lain, termasuk dugaan gratifikasi yang diterima bupati Langkat maupun penyelenggara negara lainnya di daerah tersebut.

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"Tentunya nanti akan didalami dan ditelusuri apakah ada penerimaan-penerimaan lainnya atau gratifikasi yang diterima oleh bupati atau penyelenggara negara di wilayah Langkat," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK pada Kamis (3/7) mengonfirmasi telah melakukan OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim.

Dalam operasi tersebut, KPK turut menangkap enam orang lainnya di Langkat, Binjai, dan Medan, Sumatera Utara. Sebanyak enam orang yang turut diamankan terdiri atas seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Langkat dan lima dari pihak swasta.

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Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu paling lama 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. (antara/jpnn)

KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah dari  OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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TAGS   OTT KPK  KPK  Bupati Langkat  suap proyek  Uang ratusan juta 
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