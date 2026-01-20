Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Tangkap Bupati Pati Sudewo, KPK Sita Duit Miliaran Rupiah

Selasa, 20 Januari 2026 – 13:30 WIB
Tangkap Bupati Pati Sudewo, KPK Sita Duit Miliaran Rupiah - JPNN.COM
Bupati Pati Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa,(20/1). Sudewo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait pengisian jabatan kepala urusan, kepala seksi, atau pun sekretaris desa. Foto : Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti uang miliaran rupiah saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo

“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, senilai miliaran rupiah,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1).

Budi mengatakan bahwa angka detail dari uang yang disita tersebut akan disampaikan KPK dalam konferensi pers penetapan pihak-pihak sebagai tersangka pasca-OTT. “Nanti kami akan sampaikan,” tegasnya 

Baca Juga:

Adapun Sudewo sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada pukul 10.35 WIB. 

Dia kemudian kembali diperiksa secara intensif oleh KPK. Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026.

Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkapkan OTT tersebut mengenai dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

Baca Juga:

Untuk OTT kedua di 2026, KPK pada 19 Januari 2026 mengonfirmasi melakukan tangkap tangan terhadap Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya.

OTT tersebut terkait dugaan korupsi mengenai proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur.

KPK menyatakan telah menyita uang miliaran rupiah dari OTT terhadap Bupati Pati Sudewo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bupati Pati Sudewo  KPK  OTT KPK  duit miliaran rupiah 
BERITA BUPATI PATI SUDEWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp