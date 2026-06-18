Tangkas X7 Buktikan Ketangguhan di Riding Nusantara 2026

jpnn.com, JAKARTA - Motor listrik Tangkas X7 menjadi salah satu peserta dalam kegiatan Riding Nusantara 2026 yang berlangsung pada 14 hingga 20 Juni 2026. Dalam ajang ini, kendaraan roda dua bertenaga baterai itu menempuh perjalanan sejauh sekitar 1.200 kilometer dari Banten menuju Bali dengan tujuan utama menguji daya tahan secara langsung di medan sesungguhnya.

Rute perjalanan dimulai dari Cilegon, Banten, kemudian dilanjutkan ke Cirebon, Semarang, Surabaya, dan berakhir di Singaraja, Bali. Sepanjang lintasan yang melintasi Pulau Jawa dan Bali tersebut, para pengendara menghadapi beragam kondisi jalan, mulai dari tanjakan dan turunan curam, jalan berlubang, terik matahari, hujan deras, hingga proses penyeberangan antarpulau.

Kegiatan Riding Nusantara 2026 tidak sekadar dirancang sebagai touring jarak jauh, melainkan juga menjadi ajang pengujian terbuka untuk membuktikan kualitas motor listrik yang beredar di Indonesia. Berbagai parameter teknis pun dicatat dalam setiap etape, seperti ketahanan baterai, suhu motor dan pengontrol, konsumsi energi per kilometer, kekuatan rangka dan suspensi, serta kinerja sistem manajemen baterai dan fitur regenerasi energi.

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Founder sekaligus Chief Executive Officer Tangkas Motor Listrik, Agung Pamungkas yang akrab disapa Don Papank, menyatakan bahwa pihaknya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai kemampuan motor listrik untuk menempuh perjalanan jarak jauh tanpa ketergantungan pada bahan bakar fosil. “Lewat pengetesan ini kami menguji durability New X7 untuk perjalanan jauh dengan berbagai medan di Indonesia, khususnya di rute Jawa-Bali,” ujar Agung dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kendaraan listrik, khususnya produk buatan dalam negeri.

"Di perjalanan ini kami sekaligus menguji kesiapan infrastruktur SPKLU sepanjang perjalanan 1.200 kilometer bahkan mungkin lebih,” kata dia.

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Salah satu unit unggulan yang diikutsertakan dalam pengujian adalah Tangkas X7 New. Motor listrik bergaya skuter matik berukuran besar ini dikenal memiliki dimensi yang lega, kapasitas bagasi luas, dan kemampuan menaklukkan medan menanjak. Motor ini dibekali dengan motor listrik berkekuatan 4.000 watt dan baterai lithium yang diklaim mampu menempuh jarak hingga 120 kilometer dalam sekali pengisian daya, dengan kecepatan maksimum mencapai 95 hingga 100 kilometer per jam.

Untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan berkendara, Tangkas X7 New dilengkapi dengan rem cakram di roda depan dan belakang, tiga pilihan mode kecepatan, fitur gigi mundur untuk memudahkan parkir, sistem alarm anti-maling, perlindungan anti-begal, serta port USB untuk mengisi daya perangkat gawai selama perjalanan.