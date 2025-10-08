Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tangki Lawe-Lawe Jadi Ikon Baru Ketahanan Energi Indonesia, Terbesar di Asia Tenggara

Rabu, 08 Oktober 2025 – 19:35 WIB
Tangki Lawe-Lawe Jadi Ikon Baru Ketahanan Energi Indonesia, Terbesar di Asia Tenggara - JPNN.COM
Kilang Pertamina Internasional (KPI) telah menyelesaikan pembangunan 2 unit tangki raksasa baru di Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Kilang Pertamina Internasional (KPI) telah menyelesaikan pembangunan 2 unit tangki raksasa baru di Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat manajemen inventori minyak mentah dalam rangka mendukung akan beroperasinya unit-unit operasi utama hasil proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan Lawe-Lawe.

Pjs. Corporate Secretary KPI Milla Suciyani mengatakan dua unit tangki baru ini berlokasi di Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Baca Juga:

"Tangki ini merupakan tangki terbesar di regional Asia Tenggara. Satu tangki memiliki kapasitas sebesar satu juta barel. Dengan pembangunan dua tangki maka terdapat tambahan kemampuan inventori Kilang Balikpapan sebanyak dua juta barrel," kata Milla dalam keterangannya, Rabu (8/10).

Secara ukuran, tangki ini memiliki diameter mencapai 110 meter.

Luas alas tangki ini bahkan melebihi lapangan sepak bola dan hampir sama dengan sekitar 47 lapangan padel standar.

Baca Juga:

Tangki ini menggunakan plat paling tebal 43 mm.

Total panjang pengelasan mencapai 20 km untuk 1 tangki.

2 tangki raksasa Lawe-Lawe di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, terbesar di Asia Tenggara dan menjadi ikon baru ketahanan energi Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Tangki Lawe-Lawe  ketahanan ekonomi Indonesia  ikon baru  Asia Tenggara  PT Kilang Pertamina Internasional  tangki raksasa  RDMP Balikpapan  BBM 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp