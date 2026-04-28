Tangsel Komitmen Transformasi Digital, Pemkot: Kedaulatan Data Warga Jadi Prioritas

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) berkomitmen mewujudkan transformasi secara fundamental sistem komunikasi publik guna menjawab tantangan disrupsi media.

Kepala Dinas Kominfo Tangsel TB Asep Nurdin menyebut pihaknya berupaya membangun ekosistem digital yang tidak hanya mengedepankan kecepatan, melainkan kredibilitas serta transparansi data.

Menurutnya, langkah transformasi dimulai dari Era Digitalisasi Per Layanan pada 2015-2020 ketika tiap dinas membangun aplikasi mandiri.

Selanjutnya, aplikasi itu dikonsolidasikan pada Era Single Domain Terpadu sepanjang 2021-2024 melalui portal resmi kota.

"Kini, sejak 2025, kami telah memasuki Era Satu Ekosistem Percakapan. Semua layanan kini diorkestrasi oleh Tangsel ONE dan Helita. Warga tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi, cukup satu akses cerdas dan otomatis, termasuk melalui chat WhatsApp yang aktif 24 jam," ujar Asep kepada awak media, Selasa (28/4).

Saat ini, lanjut Asep, Pemkot Tangsel telah memantapkan fondasi layanan digital setelah membuat berbagai platform, seperti Simponie Tangsel yang bisa dipakai mengurus lebih dari 73 layanan perizinan secara dari.

Berikutnya, sistem LAPOR! untuk pengaduan warga hingga portal Pajak Daerah yang memungkinkan pembayaran tanpa harus datang ke kantor.

"Pondasi kami saat ini sudah aktif dan kuat. Selain 73 layanan perizinan, kami memiliki AI Agent HELITA yang siaga 24 jam untuk memberikan informasi kota kepada warga. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam genggaman masyarakat," ujar dia.