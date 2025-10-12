Close Banner Apps JPNN.com
Tangsel Otozone 2025, Pameran Otomotif Hingga Panggung Hiburan

Minggu, 12 Oktober 2025 – 13:13 WIB
Tangsel Otozone 2025, Pameran Otomotif Hingga Panggung Hiburan
Pameran otomotif, Tangsel Otozone 2025 sukses terlaksana di Mall Bintaro Exchange pada 10-12 Oktober 2025. Foto: Dok. Intens Entertainment

jpnn.com, BINTARO - Pameran otomotif, Tangsel Otozone 2025 sukses terlaksana di Mall Bintaro Exchange pada 10-12 Oktober 2025.

Tangsel Otozone merupakan event otomotif pertama di lingkup provinsi Banten yang diselenggarakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kolaborasi antara Bapeda (Badan Pendapatan Daerah) Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Intens Entertainment dan Dlima Production.

Kegiatan diadakan dengan tujuan agar industri otomotif dapat tumbuh dengan baik di Kota Tangerang Selatan, sehingga secara langsung juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.

Tangsel Otozone melibatkan 6 ATPM/merk mobil dan 5 ATPM/merk motor ternama yang domisili usahanya berada di Kota Tangerang Selatan, yang memamerkan dan menjual produk mobil dan motor keluaran terbaru.

Selain itu, ada juga booth aneka produk yang berhubungan dengan otomotif, serta penampilan musik dari artis/musisi local maupun nasional, serta talkshow dari insan otomotif, dan lainnya.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menilai penyelenggaraan pameran otomotif seperti Tangsel Otozone 2025 memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kegiatan seperti ini juga dapat meningkatkan ekonomi agar semuanya bisa tumbuh bersama," ungkap Dimyati dalam keterangan resmi.

Wagub juga mendorong sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat.

Pameran otomotif, Tangsel Otozone 2025 sukses terlaksana di Mall Bintaro Exchange pada 10-12 Oktober 2025.

