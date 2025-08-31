Tani Merdeka Indonesia Dukung Prabowo dan Imbau Masyarakat Tolak Anarkisme

Minggu, 31 Agustus 2025 – 15:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Organisasi Tani Merdeka Indonesia menyerukan pentingnya persatuan nasional dan menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (31/8).

Don Muzakir menegaskan komitmen organisasinya terhadap pemerintah.

"Kami percaya, kebijakan yang diambil oleh Presiden membawa dampak positif bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPN Tani Merdeka Indonesia, Jakarta.

Dia menambahkan bahwa dukungan ini merupakan bentuk komitmen untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam pernyataannya, organisasi petani tersebut juga mengimbau masyarakat untuk menjaga ketenangan.

"Setiap perbedaan pendapat harus disalurkan melalui cara-cara yang santun dan sesuai konstitusi," tambah Don Muzakir.

Meski menghargai aspirasi yang disampaikan melalui unjuk rasa, ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi perdamaian.