Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Tani Merdeka Indonesia Dukung Prabowo Sikat Mafia Tanah dalam Aksi Damai Depan Istana

Kamis, 28 Agustus 2025 – 14:33 WIB
Tani Merdeka Indonesia Dukung Prabowo Sikat Mafia Tanah dalam Aksi Damai Depan Istana - JPNN.COM
Elemen petani dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa damai di Jakarta pada Kamis (28/8). Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Elemen petani dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa damai di Jakarta pada Kamis (28/8). Aksi tersebut berlangsung dari Kawasan Parkir IRTI Monas/Balai Kota DKI Jakarta dan berjalan menuju Istana Presiden RI.

Massa aksi berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, serta perwakilan Dewan Pengurus Wilayah dan Daerah Tani Merdeka se-Indonesia. Gerakan ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Pimpinan Nasional I Tani Merdeka Indonesia yang digelar di Jakarta pada 27–28 Agustus 2025.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan bahwa petani bukan beban negara, melainkan jantung pembangunan.

Baca Juga:

“Dari tangan kami tumbuh benih yang menghidupi lebih dari 280 juta rakyat. Tidak ada pembangunan desa tanpa petani yang sejahtera,” ujarnya.

Organisasi ini juga mendeklarasikan diri sebagai pengamal ajaran “Prabowoisme”, yang mencakup kedaulatan rakyat atas tanah, air, dan pangan, penolakan dominasi oligarki, pembangunan Indonesia dari desa, serta pengamalan Pasal 33 UUD 1945.

Aksi ini sekaligus menjadi dukungan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Tani Merdeka Indonesia menyebut bahwa agenda swasembada pangan, pupuk bersubsidi tepat sasaran, pembangunan bendungan dan irigasi, serta program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah nyata keberpihakan pemerintah kepada petani.

Baca Juga:

Namun, dukungan itu disertai desakan keras agar pemerintah menuntaskan konflik agraria dan praktik mafia tanah yang menyengsarakan rakyat desa. Berdasarkan investigasi 2024–2025, Tani Merdeka menemukan 20 kasus besar mafia tanah, mulai dari pemalsuan sertifikat, tumpang tindih izin, hingga kriminalisasi petani di berbagai provinsi.

“Keadilan bagi petani bukan sekadar menjebloskan mafia tanah ke penjara, tapi ketika sawah kembali ke tangan kami secara sah dan terlindungi,” tegas Don Muzakir.

Melalui aksi ini, Tani Merdeka Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengawal pemerintahan, mendukung Presiden Prabowo Subianto.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tani  petani  aksi  Prabowo 
BERITA TANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp