Tania Perfume Usung Konsep Self-Service, Pelanggan Bebas Temukan Aroma Favorit

jpnn.com - TANIA Perfume menghadirkan konsep toko parfum self-service yang memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk mencoba dan membandingkan berbagai aroma sebelum menentukan pilihan.

Mengusung lebih dari 250 varian aroma, pelanggan dapat mengeksplorasi karakter wangi mulai dari fresh, floral, fruity, sweet, hingga woody sesuai preferensi masing-masing.

Head Marketing Manager Tania Perfume Reza Aditya mengatakan parfum merupakan bagian dari cara seseorang mengekspresikan diri sehingga proses memilih aroma perlu dilakukan secara lebih personal.

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"Melalui konsep self-service, kami ingin memberikan kebebasan kepada setiap pelanggan untuk menemukan aroma yang benar-benar terasa personal," kata Reza, Jumat (24/7).

Meski mengusung konsep mandiri, staf Tania Perfume tetap siap membantu apabila pelanggan membutuhkan rekomendasi atau penjelasan mengenai karakter aroma.

Untuk mempermudah proses pembelian, sejumlah outlet juga telah dilengkapi fasilitas KIOSK dan QR Self Order.

Setelah menemukan aroma yang diinginkan, pelanggan cukup memasukkan pesanan melalui perangkat tersebut atau memindai kode QR untuk diproses oleh tim toko.

Menurut Reza, konsep itu juga menjadi respons terhadap perubahan perilaku konsumen, terutama generasi muda yang lebih terbiasa mencari informasi dan mengambil keputusan secara mandiri.