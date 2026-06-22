Tanjung Verde Tahan Uruguay 2-2 di Piala Dunia 2026, Bubista Sangat Puas

jpnn.com - JAKARTA - Tanjung Verde kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026. Mereka menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga kedua Grup H Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock, Miami, Florida, Amerika Serikat, Senin WIB. Hasil ini meneruskan tren positif Pasukan Hiu Biru sebagai tim debutan Piala Dunia setelah sebelumnya meredam kekuatan juara Eropa Spanyol 0-0.

Pelatih Tanjung Verde Bubista mengaku sangat puas setelah timnya berhasil menahan imbang Uruguay. “Kami percaya kepada seluruh pemain kami,” kata Bubista dikutip dari laman resmi FIFA, Senin (22/6).

“Kami selalu melakukan perubahan dan tim tetap menghadapi pertandingan dengan keinginan untuk menang serta organisasi permainan yang baik. Kami harus merasa puas dengan apa yang berhasil kami capai hari ini," tambahnya.

Tanjung Verde memulai laga dengan baik setelah tendangan bebas Kevin Lenini merobek gawang Uruguay pada menit ke-21. Itu sekaligus menjadi gol pertama tim ini di Piala Dunia.

Keunggulan Tanjung Verde lenyap di turun minum setelah pada menit ke-43 Maximiliano Araujo menyambut bola rebound dari sundulan Rodrigo Bentancur. Pada menit ke-45+6 umpan sundulan Araujo disambar oleh Agustin Canobio untuk merubah kedudukan menjadi keunggulan Uruguay dengan skor 2-1.

Satu poin yang dipetik Tanjung Verde datang ketika Helio Varela pada menit ke-61 dengan cerdik memanfaatkan kesalahan barisan pertahanan Uruguay untuk merubah skor menjadi 2-2.

“Saya memang memimpikan momen ini, tetapi tidak pernah membayangkan hal itu akan terjadi dengan cara seperti ini. Mencetak gol pertama untuk tim nasional pada debut saya di Piala Dunia sungguh luar biasa. Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkannya," kata Varela.

Pelatih Uruguay Marcelo Bielsa mengatakan hasil imbang ini karena timnya menurunkan intensitas permainan setelah membawa skor 2-1 ke babak kedua. Ini adalah hasil imbang kedua Uruguay setelah sebelumnya ditahan 1-1 Arab Saudi.