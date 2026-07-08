Tanoto Foundation Buka Beasiswa TELADAN 2027, Simak Syaratnya

jpnn.com, JAKARTA - Tanoto Foundation kembali membuka pendaftaran program Beasiswa TELADAN Cohort 2027.

Program ini ditujukan bagi mahasiswa S1 semester pertama di 10 perguruan tinggi mitra Tanoto Foundation, dengan dukungan biaya kuliah, tunjangan hidup, serta pengembangan kepemimpinan terstruktur selama 3,5 tahun.

Pembukaan pendaftaran Beasiswa TELADAN 2027 ini hadir di tengah tantangan lulusan perguruan tinggi yang semakin kompleks. Mahasiswa kini tidak hanya dituntut unggul secara akademik, tetapi juga perlu memiliki kemampuan kepemimpinan, kolaborasi, berpikir kritis, adaptabilitas, dan kepedulian sosial.

Berdasarkan Labor Market Brief LPEM FEB UI yang dipublikasikan pada Mei 2026 dan diolah dari Sakernas Agustus 2025, rata-rata durasi transisi kerja di Indonesia setelah seseorang menyelesaikan pendidikan terakhir mencapai 19,8 bulan.

"Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan lulusan tidak berhenti pada penyelesaian studi, melainkan juga pada kesiapan memasuki dunia kerja," kata Head of Leadership Development and Scholarship Tanoto Foundation, Yosea Kurnianto, Rabu (8/7).

LPEM FEB UI juga menyoroti bahwa durasi pencarian kerja dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari ketidaksesuaian antara jurusan pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja, ekspektasi terhadap jenis pekerjaan dan tingkat upah, hingga belum kuatnya keterhubungan antara pendidikan tinggi dan dunia industri.

Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan employability sejak masa kuliah. Mahasiswa dinilai perlu mendapat ruang untuk mengembangkan karakter, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, pengalaman kolaboratif, serta kesiapan karier agar mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi kontribusi nyata

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Tanoto Foundation, organisasi filantropi independen di bidang pendidikan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada 1981, kembali menghadirkan program TELADAN atau Transformasi Edukasi untuk Melahirkan Pemimpin Masa Depan.