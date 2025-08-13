Tanoto Foundation Buka Seleksi Beasiswa Teladan Angkatan 2026, Biaya Kuliah Penuh & Tunjangan

jpnn.com, JAKARTA - Tanoto Foundation membuka pendaftaran Beasiswa Teladan angkatan 2026 di 10 perguruan tinggi negeri Indonesia.

Mereka yang lolos akan mendapatkan bantuan biaya kuliah secara penuh dan tunjangan biaya hidup bulanan.

Ke-10 perguruan tinggi tersebut adalah Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Indonesia (UI), Universitas Mulawarman (Unmul), Universitas Riau (Unri), dan Universitas Sumatera Utara (USU).

Berbeda dengan beasiswa lain, penerima beasiswa juga akan mendapat pelatihan pengembangan kepemimpinan terstruktur selama 3.5 tahun dari semester 2 hingga 8.

Tanoto Scholars, sebutan bagi penerima Beasiswa Teladan juga mendapat berbagai dukungan pengembangan kepemimpinan dan soft skills.

Termasuk bantuan finansial tambahan untuk mengikuti kompetisi, konferensi, sertifikasi, serta program pembelajaran jangka pendek di dalam dan luar negeri, seperti summer course, exchange, dan volunteering. Mereka juga berkesempatan magang di industri mitra Tanoto Foundation, serta memperoleh pembiayaan untuk penelitian kolaboratif.

“Beasiswa Tanoto Foundation ini membuka kesempatan luas, bahkan menghasilkan SDM first jobber yang cepat diterima di tempat kerja yang bagus,” ujar penerima beasiswa Tanoto yang kini meniti karier di bidang Marketing Analytic and Research, Rischa Agitta Sebayang, Rabu (13/8).

Dara jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengaku, diterima di universitas tersebut adalah impian. Apalagi, dirinya merupakan anak daerah, lahir dan besar di Medan, Sumatera Utara.