Tanoto Foundation Fellowship 2026 Dibuka, Peluang Besar Bagi Generasi Muda Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Tanoto Foundationyang merupakan organisasi filantropi independen di bidang pendidikan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada 1981 membuka pendaftaran Fellowship 2026 bagi generasi muda Indonesia. Tanoto Foundation lewat program ini menawarkan pengalaman lapangan, mentoring, dan pengembangan kepemimpinan di sektor pendidikan.

“Program ini memberi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kepemimpinan, inovasi, dan kemampuan kolaborasi di lapangan," kata Head of Leadership Development & Scholarship Tanoto Foundation Yosea Kurnianto, Jumat (17/4).

Para Tanoto Fellow nantinya tidak hanya belajar teori, tetapi dapat langsung menerapkan pengetahuan mereka di lapangan. Mereka akan menghadapi realitas lapangan dan belajar merancang solusi yang dibutuhkan masyarakat. "Ini adalah kesempatan para fellow untuk membuktikan bahwa ide inovatif mereka bisa menjadi dampak nyata bagi pembangunan sosial di Indonesia," ungkapnya.

Program yang sudah dibuka sejak 14 April 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia di tengah persaingan global yang makin ketat.

Berdasarkan laporan World Bank, Human Capital Index Indonesia pada 2020 tercatat sebesar 0,54. Angka tersebut menunjukkan bahwa anak yang lahir di Indonesia diperkirakan hanya mampu mencapai 54 persen dari potensi produktivitas maksimalnya jika memperoleh akses penuh terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas.

"Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045," katanya.

Untuk mendukung percepatan transformasi tersebut, Tanoto Foundation kembali membuka program fellowship bagi lulusan muda dari berbagai disiplin ilmu. Program ini dirancang untuk mencetak pemimpin masa depan di sektor pendidikan dan pembangunan sosial melalui pengalaman belajar langsung dari para pakar sekaligus keterlibatan dalam proyek nyata di masyarakat.

Tanoto Fellow akan menjalani program selama satu tahun dan ditempatkan di kantor regional Tanoto Foundation di beberapa provinsi, yaitu Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur.