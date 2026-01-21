Close Banner Apps JPNN.com
Tanoto Foundation Kukuhkan 176 Mahasiswa Penerima Beasiswa TELADAN 2026

Rabu, 21 Januari 2026 – 06:53 WIB
Tanoto Foundation Kukuhkan 176 Mahasiswa Penerima Beasiswa TELADAN 2026 - JPNN.COM
Tanoto Foundation resmi mengukuhkan 176 mahasiswa dari 10 universitas mitra sebagai penerima beasiswa kepemimpinan TELADAN angkatan 2026. Foto: Dokumentasi Tanoto Foundation

jpnn.com, JAKARTA - Tanoto Foundation resmi mengukuhkan 176 mahasiswa dari 10 universitas mitra sebagai penerima beasiswa kepemimpinan TELADAN atau Transformasi Edukasi untuk Melahirkan Pemimpin Masa Depan angkatan 2026.

Program ini dirancang khusus untuk memperkuat pengembangan soft skills dan karakter kepemimpinan generasi muda di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompleks.

CEO Tanoto Foundation Benny Lee menegaskan, mereka yang terpilih berasal dari penyaringan talenta terbaik dari 9.283 pendaftar melalui proses seleksi ketat sejak Juli hingga November 2025.

Mereka kemudian dikukuhkan pada Rabu, 14 Januari 2026 lalu.

"Program TELADAN adalah komitmen jangka panjang untuk menyiapkan pemimpin yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan empati," kata Benny, Selasa (20/1).

Dia menyebutkan hasil penelitian Harvard Business School dan Kellogg School of Management mengungkapkan bahwa individu dengan soft skills yang kuat memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik.

Mereka juga punya ketangguhan di lingkungan yang cepat berubah, serta potensi pendapatan yang lebih tinggi.

"Pencapaian ini bukan untuk disikapi dengan rasa puas diri, tetapi sebagai sarana untuk belajar, bertumbuh dengan rendah hati, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat luas melalui semangat pay it forward," ujar

Tanoto Foundation mengukuhkan 176 mahasiswa penerima beasiswa TELADAN 2026 untuk memperkuat pengembangan soft skills dan karakter kepemimpinan generasi muda

