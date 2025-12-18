Tanoto Foundation Perkuat Ekosistem Pengembangan PAUD Lewat ECED

jpnn.com, JAKARTA - UNESCO (2022) mencatat hanya sekitar dua pertiga anak usia 36–59 bulan di dunia yang berkembang sesuai tahapannya, sedangkan UNICEF melaporkan lebih dari separuh anak pernah mengalami kekerasan berat.

Senada di Indonesia, angka stunting nasional masih berada di level 19,8 persen (Tim Percepatan Penurunan Stunting, 2024).

Sementara, Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan Angka Partisipasi Kasar PAUD tercatat masih relatif rendah, yakni 36 persen, yang juga disertai tantangan pada kualitas dan kapasitas pendidik PAUD.

Data ini menegaskan masih lebarnya kesenjangan, mulai dari akses layanan dan kualitas pengasuhan hingga lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan anak usia dini. Diperlukan advokasi yang kuat untuk mendorong perubahan kebijakan dan praktik pembangunan anak usia dini agar lebih holistik, berbasis bukti, dan lintas sektor.

Tanpa sinergi yang erat antara kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan sosial, Indonesia berisiko kehilangan momentum pembangunan manusia dan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Menyadari urgensi ini, Tanoto Foundation menggelar 2025 International Symposium on Early Childhood Education and Development (ECED) dengan tema “ECED Ecosystem Synergy in Promoting the Best Start in Life” di Jakarta, pada Rabu 17 Desember 2025.

Dalam kegiatan ini, Tanoto Foundation menggandeng kementerian serta organisasi lintas sektor terkait seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UNICEF, SEAMEO CECCEP, ARNEC, ECED Council Indonesia, dan lainnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang membuka kegiatan ini, menegaskan bahwa pemenuhan hak hidup dan kesehatan anak usia dini merupakan fondasi utama pembangunan manusia.