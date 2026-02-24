Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tanpa 2 Pilar, Malut United Siapkan Jamuan Panas untuk Persija Jakarta

Selasa, 24 Februari 2026 – 11:41 WIB
Tanpa 2 Pilar, Malut United Siapkan Jamuan Panas untuk Persija Jakarta - JPNN.COM
Malut United siap menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-23 BRI Super League. Foto: Malut United.

jpnn.com - Malut United tidak dalam kondisi full team saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Malut United vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Selasa (24/2/2026) malam.

Dua pilar Malut United dipastikan absen melawan tim asal ibu kota.

Baca Juga:

Malut United harus tampil tanpa Safrudin Tahar dan Nilson Junior, yang absen akibat akumulasi kartu.

Namun, Pelatih Malut United Hendri Susilo tak ingin menjadikan absennya dua pemain belakang sebagai alasan menjelang duel krusial kontra Persija.

"Saya pikir hal itu bukan masalah. Kami sudah menyiapkan komposisi line up yang tak kalah kuat dari komposisi sebelumnya."

Baca Juga:

"Hal yang terpenting, mentalitas kami ialah bermain secara kolektif," jelas Hendri.

Hendri memastikan kondisi skuad berada dalam situasi ideal menjelang laga penting tersebut.

Malut United tidak dalam kondisi full team saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malut United  Persija  Persija Jakarta  Malut United Vs Persija  Super League 
BERITA MALUT UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp