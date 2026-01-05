Close Banner Apps JPNN.com
Tanpa 3 Pilar, Persib Bandung Tantang Keangkeran Persik Kediri di Stadion Brawijaya

Senin, 05 Januari 2026 – 05:14 WIB
Tanpa 3 Pilar, Persib Bandung Tantang Keangkeran Persik Kediri di Stadion Brawijaya - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Persik Kediri pada pekan ke-16 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persik akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (5/1/2026) malam WIB.

Laga ini dinilai krusial bagi Maung Bandung untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Baca Juga:

Persib Bandung Waspadai Kekuatan Persik Kediri

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan timnya tidak boleh lengah menghadapi kekuatan tuan rumah.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, Persik Kediri memiliki karakter permainan yang berbeda saat tampil di hadapan pendukungnya sendiri.

"Besok saya kira akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami. (Persik) Kediri, ketika mereka bermain di kandangnya merupakan tim yang benar-benar berbahaya."

Baca Juga:

"Mereka pun rata-rata memiliki hasil yang bagus saat bermain di kandangnya," ucap juru taktik berkepala plontos itu.

Hodak Ingatkan Ancaman Persik

Menghadapi kondisi tersebut, Hodak meminta anak asuhnya meningkatkan konsentrasi sepanjang pertandingan.

