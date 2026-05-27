Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Tanpa APBD, ASN Sumsel Salurkan 148 Sapi Kurban Untuk Warga

Rabu, 27 Mei 2026 – 03:51 WIB
Tanpa APBD, ASN Sumsel Salurkan 148 Sapi Kurban Untuk Warga - JPNN.COM
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat menyerahkan hewan kurban secara simbolis kepada warga. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Semangat berbagi pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah ditunjukkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumsel. 

Sebanyak 148 ekor sapi kurban berhasil dihimpun dan mulai disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah di Sumsel. 

Hewan kurban tersebut berasa dari sumbangan sukarela para pegawai, pejabat, hingga gubernur tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Baca Juga:

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan bahwa seluruh hewan kurban yang disalurkan murni berasal dari kontribusi pribadi jajaran Pemprov Sumsel. 

"Total, ada sekitar 148 ekor sapi kurban dari individu-individu di lingkungan Pemprov Sumsel," kata Deru, Rabu (26/5/2026). 

Deru menegaskan bahwa tidak ada pengadaan hewan kurban yah bersumber dari dana pemerintah daerah. Seluruh bantuan tersebut lahir dari kesadaran dan kepedulian Masing-masing pegawai untuk berbagi dengan masyarakat. 

Baca Juga:

"Tidak ada anggaran APBD untuk itu (hewa kurban). Semuanya mandiri, termasuk gubernur membeli sendiri," tegas Deru. 

Penyaluran hewan kurban sendiri mulai dilakukan secara bertahap ke sejumlah titik penerima. Pemprov Sumsel memastikan distribusi akan terus dilanjutkan apabila masih terdapat daerah yang membutuhkan tambahan pasokan hewan kurban. 

ASN Sumsel saluran 148 hewan kurban untuk warga, dana hewan kurban tersebut melalui iuran pribadi masing-masing, tanpa dana APBD.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kurban  Sumsel  ASN  berkurban sapi  Sumatera Selatan 
BERITA KURBAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp