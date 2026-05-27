Tanpa APBD, ASN Sumsel Salurkan 148 Sapi Kurban Untuk Warga

jpnn.com, PALEMBANG - Semangat berbagi pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah ditunjukkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumsel.

Sebanyak 148 ekor sapi kurban berhasil dihimpun dan mulai disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah di Sumsel.

Hewan kurban tersebut berasa dari sumbangan sukarela para pegawai, pejabat, hingga gubernur tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan bahwa seluruh hewan kurban yang disalurkan murni berasal dari kontribusi pribadi jajaran Pemprov Sumsel.

"Total, ada sekitar 148 ekor sapi kurban dari individu-individu di lingkungan Pemprov Sumsel," kata Deru, Rabu (26/5/2026).

Deru menegaskan bahwa tidak ada pengadaan hewan kurban yah bersumber dari dana pemerintah daerah. Seluruh bantuan tersebut lahir dari kesadaran dan kepedulian Masing-masing pegawai untuk berbagi dengan masyarakat.

"Tidak ada anggaran APBD untuk itu (hewa kurban). Semuanya mandiri, termasuk gubernur membeli sendiri," tegas Deru.

Penyaluran hewan kurban sendiri mulai dilakukan secara bertahap ke sejumlah titik penerima. Pemprov Sumsel memastikan distribusi akan terus dilanjutkan apabila masih terdapat daerah yang membutuhkan tambahan pasokan hewan kurban.