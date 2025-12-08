Close Banner Apps JPNN.com
Tanpa Awak

Oleh: Dahlan Iskan

Senin, 08 Desember 2025 – 07:48 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Alumni beasiswa BJ Habibie yang satu ini berkibar-kibar: Kaharuddin Djenod.

Cita-citanya untuk menciptakan kapal selam nasional terwujud.

Tanpa AwakKSOT saat melakukan uji penembakan torpedo, 30 Oktober 2025.

Anda sudah tahu: tanggal 30 Oktober lalu kapal selam yang dibuat Kaharudin sudah diuji coba. Sudah berhasil. Termasuk berhasil meluncurkan torpedo bawah air. Saksinya: Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan KSAL Laksamana Muhammad Ali.

Dengan demikian, kini ada dua alumni Habibie yang memegang peran penting di Indonesia. Satunya lagi adalah Dr Darmawan Prasodjo, dirut PLN, yang kini menjabat untuk periode kedua. Kaharuddin sendiri kini menjabat dirut PT PAL di Surabaya.

Kapal selam yang diciptakan Kaharuddin adalah kapal selam tanpa awak, atau Kapal Selam Autonomous (KSOT). Mirip drone laut.

Fungsinya persis kapal selam tradisional, bahkan lebih canggih. Dengan biaya pembuatan jauh lebih murah: hanya sekitar 10 persennya.

Dengan demikian keinginan Indonesia untuk mempertahankan seluruh lautnya bisa segera terwujud. Indonesia bakal bisa memiliki 30 kapal selam dalam waktu yang singkat.

Itulah kali pertama Kaharuddin Djenod bertemu Prabowo Subianto. Ia ajukan gagasan kapal selam tanpa awak itu. Prabowo sangat tertarik. Maka jadilah.

