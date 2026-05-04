Tanpa Cela! Perjalanan Sempurna An Se Young di Uber Cup 2026

Senin, 04 Mei 2026 – 10:11 WIB

jpnn.com - An Se Young menjadi salah satu aktor utama keberhasilan Korea membawa pulang trofi Uber Cup 2026.

Pada partai final, Korea sukses menundukkan China dengan skor 3-1 di Forum Horsens, Denmark, Minggu (3/5/2026).

An membuka jalan kemenangan Korea atas Negeri Tirai Bambu.

Pemain kelahiran Gwangju itu memukul Wang Zhi Yi dua gim langsung 21-10, 21-13.

China sempat menyamakan kedudukan lewat kemenangan Liu Sheng Shu/Tan Ning atas Jeong Na Eun/Lee So He dengan skor 21-15, 21-12.

Namun, Korea kembali unggul melalui Kim Ga Eun yang menaklukkan Chen Yu Fei 21-19, 21-15.

Kemenangan kemudian dipastikan pasangan Baek Ha Na/Kim Hye Jeong setelah mengalahkan Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian 16-21, 21-10, 21-13.

Keberhasilan Korea meraih juara Uber Cup 2026 tak bisa dilepaskan dari performa gemilang An Se Young.