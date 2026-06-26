Tanpa Label Musik, Jorden Smith Jadi Jembatan Musisi Indie Indonesia ke Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan platform digital membuka peluang baru bagi musisi independen untuk menjangkau pendengar lebih luas.

Salah satu sosok yang ikut berperan dalam ruang tersebut adalah Jorden Smith, kurator musik asal Amerika Serikat yang aktif memperkenalkan karya musisi indie dari berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui akun TikTok @infiernosz.

Jorden Smith bukan pemilik label musik. Ia juga bukan produser besar yang bisa menentukan arah industri atau mengubah posisi lagu di tangga musik. Dia memiliki satu hal penting yang dibutuhkan banyak musisi independen, yakni kemampuan mendengarkan dan menilai karya secara serius.

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Setiap minggu, Jorden menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendengarkan ratusan lagu kiriman musisi independen dari berbagai penjuru dunia.

Lagu-lagu tersebut diterimanya tanpa biaya. Dari sekian banyak karya yang masuk, ia memilih lagu yang dinilai memiliki kualitas, karakter, dan potensi untuk diperkenalkan kepada pengikutnya di TikTok.

“Banyak artis muda yang punya bakat tapi tidak punya akses ke produser atau A&R. Feedback dari kurator bisa jadi satu-satunya masukan profesional yang mereka terima,” ujar Jorden dalam keterangannya, Jumat (26/6).

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Ketertarikan Jorden terhadap proses kurasi musik berangkat dari pengalaman pribadinya dalam memahami bagaimana sulitnya membangun melodi, memperbaiki aransemen, hingga mencari hasil mixing yang terasa tepat. Pengalaman tersebut membuatnya tidak sekadar menilai lagu dengan komentar bagus atau buruk.

Dalam proses kurasinya, Jorden kerap memberikan masukan yang lebih spesifik. Ia dapat menunjukkan bagian lagu yang terasa kurang kuat, transisi menuju chorus yang terlalu cepat, atau elemen produksi yang justru menjadi daya tarik utama sebuah karya.