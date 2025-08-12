Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Tanpa Pilwali

Oleh: Dahlan Iskan

Selasa, 12 Agustus 2025 – 07:24 WIB
Tanpa Pilwali - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Target Trump berikutnya: mengambil alih manajemen daerah khusus ibu kota Amerika Serikat (AS), Washington DC. Presiden AS Donald Trump jengkel: ibu kota Amerika tidak aman, kotor, dan taman-tamannya tidak tertata indah.

Langkahnya dimulai Jumat malam kemarin. Trump menurunkan begitu banyak polisi Federal ke pusat kota DC. Tujuannya: mencegah keributan remaja yang selalu terjadi Jumat larut malam. Terutama setelah bubaran bar dan kelab-kelab malam.

Tanpa PilwaliPresiden Amerika Serikat Donald Trump vs Wali Kota Washington DC Muriel Elizabeth Bowser.--

Baca Juga:

Trump mengeluarkan keputusan darurat. Itu memang masih berada di kewenangannya.

Pengerahan polisi "pusat" itu akan dilakukan seminggu -tetapi bisa diperpanjang. Berita terakhir: diperpanjang.

Wali Kota DC Muriel Elizabeth Bowser tidak memberi reaksi melawan. Pilih diam. Dia tahu Trump sangat membencinyi.

Baca Juga:

Sebenarnya Bowser istimewa. Sejak sekolah. Sampai lulus sebagai sarjana sejarah. Lalu masternya di bidang manajemen.

Baru Dua wanita yang berhasil menjadi wali kota di DC --dia yang kedua. Sangat berhasil. Sampai terpilih lagi. Lalu terpilih lagi untuk periode ketiga sekarang ini.

Target Trump berikutnya: mengambil alih manajemen daerah khusus ibu kota Amerika Serikat (AS), Washington DC. Presiden AS Donald Trump jengkel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Tanpa Pilwali  Washington DC  Trump  Donald Trump  Amerika  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp