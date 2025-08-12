Tanpa Pilwali

jpnn.com - Target Trump berikutnya: mengambil alih manajemen daerah khusus ibu kota Amerika Serikat (AS), Washington DC. Presiden AS Donald Trump jengkel: ibu kota Amerika tidak aman, kotor, dan taman-tamannya tidak tertata indah.

Langkahnya dimulai Jumat malam kemarin. Trump menurunkan begitu banyak polisi Federal ke pusat kota DC. Tujuannya: mencegah keributan remaja yang selalu terjadi Jumat larut malam. Terutama setelah bubaran bar dan kelab-kelab malam.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump vs Wali Kota Washington DC Muriel Elizabeth Bowser.--

Trump mengeluarkan keputusan darurat. Itu memang masih berada di kewenangannya.

Pengerahan polisi "pusat" itu akan dilakukan seminggu -tetapi bisa diperpanjang. Berita terakhir: diperpanjang.

Wali Kota DC Muriel Elizabeth Bowser tidak memberi reaksi melawan. Pilih diam. Dia tahu Trump sangat membencinyi.

Sebenarnya Bowser istimewa. Sejak sekolah. Sampai lulus sebagai sarjana sejarah. Lalu masternya di bidang manajemen.

Baru Dua wanita yang berhasil menjadi wali kota di DC --dia yang kedua. Sangat berhasil. Sampai terpilih lagi. Lalu terpilih lagi untuk periode ketiga sekarang ini.