Tanpa Proses Hukum, Militer AS Serang 4 Kapal Terduga Bandar Narkoba, Bunuh 14 Orang

jpnn.com, WASHINGTON DC - Pasukan AS telah melancarkan tiga serangan terhadap empat kapal yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba di perairan Pasifik Timur dan menewaskan 14 orang, kata Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Selasa (28/10).

"Kemarin (Senin), atas arahan Presiden Trump, Departemen Perang melancarkan tiga serangan kinetis mematikan terhadap empat kapal yang dioperasikan oleh Organisasi Teroris yang Ditetapkan (DTO) yang menyelundupkan narkotika di Pasifik Timur,” kata Hegseth di platform X.

"Departemen Perang" merujuk pada istilah lama Departemen Pertahanan AS.

Hegseth mengatakan kapal-kapal tersebut diketahui oleh aparat intelijen mereka, melintas di sepanjang rute-rute yang dikenal untuk perdagangan narkoba, dan membawa narkotika.

Dia menambahkan bahwa delapan pria berada di kapal pertama yang diserang, empat pria di kapal kedua dan tiga di kapal ketiga. Empat belas orang tewas dan seorang lainnya selamat dari serangan.

"Semua serangan terjadi di perairan internasional tanpa korban dari pasukan AS," kata Hegseth.

Komando Selatan AS segera memulai protokol baku pencarian dan penyelamatan (SAR) untuk korban selamat. Otoritas SAR Meksiko menerima kasus itu dan bertanggung jawab mengoordinasikan penyelamatan, katanya.

"Departemen telah menghabiskan lebih dari DUA DEKADE membela tanah air orang lain. Sekarang, kami membela tanah air kami sendiri," kata Hegseth.