Tanpa Rasa Takut, Barros Tegaskan Misi Besar Persib Bandung di Markas Selangor FC

Rabu, 05 November 2025 – 06:24 WIB

jpnn.com - Penyerang Persib Bandung Uilliam Barros Pereira tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi menjelang duel penting kontra Selangor FC pada laga lanjutan Grup H AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Selangor vs Persib akan digelar di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025).

Pertahankan Tren Positif

Barros menilai kemenangan atas Bali United pada laga sebelumnya turut menaikkan kepercayaan diri Maung Bandung.

Hasil positif itu, kata Barros, menunjukkan bahwa Persib mulai menemukan ritme terbaiknya di tengah padatnya jadwal pertandingan.

"Kami harus tetap harus konsisten mempertahankan performa yang sudah bagus ini."

"Kami harus menunjukkan mental sebagai tim kuat agar bisa meraih hasil yang baik dari sana," ucap bomber asal Brasil itu.

Konsistensi Jadi Kunci

Pemain berusia 31 tahun itu menjelaskan konsistensi menjadi kunci utama untuk menjaga peluang menuju babak knock out ACL 2.

Menurut Barros, raihan lima kemenangan beruntun tanpa kebobolan menjadi modal berharga untuk menghadapi laga di Malaysia nanti.