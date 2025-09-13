?Tanpa Ricuh, Aksi Damai Jadi Contoh Demokrasi Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Aliansi Masyarakat Solidaritas Indonesia dan Komite Nasional Perempuan Indonesia Fikri mengatakan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Namun, kata dia hak tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik, tertib, dan bermartabat.

"Segala bentuk tindak anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan dan mengadu domba rakyat dengan aparat kepolisian dan TNI hanya akan merugikan rakyat, merusak citra perjuangan, dan mencederai semangat demokrasi itu sendiri serta merupakan tindakan tercela & biadab," kata Fikri ditemui di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Fikri menjelaskan langkah konkret juga harus diambil oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto yang telah mendapatkan mandat dan kepercayaan dari rakyat, agar dapat menyelesaikan segala permasalahan sehingga situasi kembali normal seperti sedia kala.

"Kami yakin dan percaya bahwa Presiden mampu menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara serta dapat memberikan langkah kongkret dalam mewujudkan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

Selain itu, Fikri menuturkan atas dasar itu para pelajar, mahasiswa, dan pemuda yang tergabung dalam ASRI (Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia) & KNPRI (Koalisi Nasional Perempuan Indonesia) menyampaikan sikap terkait situasi terkini yang terjadi di Indonesia melalui Prinsip G-DELAPAN, Demokrasi Yang Menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara, namun harus disalurkan secara damai, tertib, dan tanpa anarkisme agar demokrasi berjalan sehat.

Selain itu, efektif yang menuntut pemerintah untuk merespons aspirasi rakyat secara cepat, tepat, dan nyata, bukan hanya sebatas wacana tanpa penyelesaian konkret.

"Liberatif yang meminta kebebasan berekspresi dan dijamin konstitusi, tanpa adanya tekanan, kriminalisasi, maupun pembungkaman suara rakyat yang kritis," tuturnya.