Tanta Restaurant & Lounge Sajikan Kuliner Lokal hingga Barat, Rasakan Sensasinya

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Tanta Restaurant & Lounge hadir di level 2 SOGO Department Store, Plaza Senayan.

Restoran itu menyediakan beragam kuliner lokal hingga barat.

Direktur Tanta Restaurant & Lounge, Esther Mandagi mengungkapkan Tanta diambil dari bahasa Spanyol yang berarti "begitu banyak".

"So much warmth, so much flavor, so much care" bukan hanya sekadar slogan, melainkan filosofi yang diusung oleh Tanta dalam setiap aspek penyajiannya.

"Setiap hidangan dirancang untuk memberikan pengalaman rasa yang kaya, menyatukan kelezatan lokal dan global dengan kualitas bahan yang terjaga," kata Esther di sela-sela grand launching Tanta Restaurant & Lounge hadir di di level 2 SOGO Department Store, Plaza Senayan. Senin (9/6).

Tanta menyajikan berbagai pilihan menu mulai dari hidangan utama, aneka camilan, hingga coke dan pastry yang menggoda.

Baca Juga: MPR RI Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di Kota Hujan

Tak ketinggalan, tersedia juga pilihan teh premium dan kopi manual brew yang sempurna untuk menemani waktu bersantai atau pertemuan dengan rekan.

"Angel Hair Pesto con Pollo dan Truffle Butter Angel Hoir menjadi dua menu pasta andalan dengan karakter rasa yang berbeda dari segarnya pesto hingga aroma truffle yang khas, lengkap dengan croquette truffle yang sulit dilupakan," ungkap Esther.