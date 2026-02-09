Tantang BYD M6, VinFast VF MPV 7 Melantai di IIMS 2026, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - VinFast kembali memperluas jajaran mobil listriknya dengan merilis VF MPV 7 di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di Jakarta, Senin (9/2).

Mobil yang bermain di kelas multi purpose vehicle (MPV) listrik itu dibanderol dengan harga Rp 420 juta

"Indonesia merupakan salah satu pasar MPV paling dinamis dan menjanjikan di kawasan, di mana keluarga lintas generasi sangat mengutamakan ruang kabin, keamanan, serta kenyamanan premium dalam setiap perjalanan," kata CEO VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto.

Kendaraan berkepasitas tujuh penumpang itu merupakan penyempurnaan dari Limo Green menjadi penantang terdekat dari BYD M6 asal China.

VF MPV 7 memiliki ruang kabin yang lapang dengan dimensi keseluruhan 4.740 x 1.872 x 1.728 milimeter dan wheelbase 2.840 milimeter.

Tidak hanya menjanjikan ruang yang lapang, bagian dalam kendaraan ini juga telah dibekali dengan desain setir D-cut yang sudah dibalut dengan bahan kulit yang nyaman digunakan meski perjalan cukup jauh.

Lapisan kulit juga terus berlanjut hingga ke bagian jok, yang menghadirkan kesan yang nyaman bagi pengemudi dan penumpang.

VinFast juga menyediakan layar sentuh infotainment 10,1 inci yang mendukung Android Auto dan Apple CarPlay.