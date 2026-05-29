JPNN.com - Otomotif - Mobil

Tantang BYD Racco, Chery Siapkan Kei Car Emta

Sabtu, 30 Mei 2026 – 00:35 WIB
jpnn.com - Chery mengumumkan akan meluncurkan mobil kei car bernama Emta di Jepang untuk bersaing dengan BYD Racco.

Dilaporkan Carnewschina pada Kamis (28/5), kei car itu terlihat seperti varian lima pintu dari mobil listrik kota Chery QQ Ice Cream yang diluncurkan di Tiongkok pada 2021 lalu.

Mobil yang diperkirakan akan menggunakan nama Emta #01 itu memiliki lampu depan berbentuk kotak, pilar berwarna hitam, bumper minimalis dan kaca spion samping yang kecil.

Panjang mobil K-car Emta adalah 3,4 meter, dengan lebar 1,48 meter.

Chery menekankan bahwa kendaraan itu memiliki performa keselamatan tabrakan yang setara dengan kendaraan besar.

Meskipun demikian, secara spesifikasi, level trim, dan harga Emta #01 belum diungkapkan.

Diketahui, Emta merupakan merek mobil di bawah perusahaan berbasis di Singapura, Electric Mobility Technologies (EMT).

Perusahaan patungan itu dibentuk oleh Chery Automobile yang memegang saham 27,27 persen, Jiangsu Yueda Automobile Group 27,27 persen, Autobacs Seven 18,18 persen, Gotion 18,18 persen, serta Anest sebesar 9,09 persen.

