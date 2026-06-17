Tantang BYS Seal, MG 07 Hadir dengan Daya Jelajah Hingga 650 Km

Rabu, 17 Juni 2026 – 10:37 WIB

jpnn.com, TIONGKOK - Pabrikan mobil asal China, Motor Garage (MG) kembali menambah jajaran produk barunya dengan kehadiran MG 07.

Sedan bergaya fastback itu ditawarkan dalam dua konfigurasi mesin, yakni listrik mmurni (BEV) dan plug-in hybrid (PHEV).

Carnewschina pada Senin (15/6), melaporkan pesaing BYD Seal itu diposisikan untuk bersaing di segmen mobil dengan rentang harga 150.000 yuan hingga 200.000 yuan atau sekitar Rp393 juta hingga Rp524 juta.

Versi listrik murni (BEV), MG 07 dibekali baterai berkapasitas 67 kWh yang menawarkan dua pilihan, yakni 650 kilometer dan 610 kilometer berdasarkan standar pengujian CLTC.

Tenaga disuplai oleh motor listrik yang dipasang di bagian belakang kendaraan dan diproduksi oleh Shanghai Automotive Gearbox Company.

Motor tersebut menghasilkan daya puncak 176 kW.

Sementara itu, varian plug-in hybrid (PHEV) menggunakan baterai berkapasitas 30 kWh yang dipadukan dengan mesin bensin 1,5 liter naturally aspirated bertenaga 82 kW serta motor listrik penggerak dengan daya 152 kW.

Kombinasi tersebut memungkinkan MG 07 PHEV menempuh jarak hingga 185 kilometer dalam mode listrik murni berdasarkan standar WLTC.