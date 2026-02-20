Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Tantang Royal Enfield, Jawa 42 Terbaru Dijual dengan Harga Rp 34 Juta

Jumat, 20 Februari 2026 – 14:57 WIB
Tantang Royal Enfield, Jawa 42 Terbaru Dijual dengan Harga Rp 34 Juta - JPNN.COM
Jawa 42 MY2026. Foto: jawamotorcycle

jpnn.com - Persaingan motor bergaya klasik di India kembali memanas. Pabrikan legendaris Jawa Motorcycles meluncurkan Jawa 42 terbaru dengan pendekatan desain yang berani.

Jawa juga secara terang-terangan menantang dominasi Royal Enfield di segmen retro modern.

Secara visual, siluet Jawa 42 memang mengingatkan pada lini Classic atau Hunter milik rivalnya.

Baca Juga:

Namun, motor itu tampil dengan identitas berbeda lewat nuansa warna pastel ivory yang lembut, grafis angka “42” kontras, serta tangki model tear-drop khas motor klasik.

Sentuhan minimalis tersebut memberi kesan elegan tanpa meninggalkan karakter retro yang kuat.

Jika Royal Enfield dikenal dengan aura British classic, Jawa 42 justru mengarah ke gaya retro-racer.

Baca Juga:

Inspirasi desainnya datang dari motor balap era kejayaan Isle of Man TT, terlihat dari decal vintage, grafis chequered pada tangki, hingga panel instrumen asimetris yang unik.

Menariknya, angka “42” bukan sekadar nama. Angka itu terinspirasi dari novel kultus The Hitchhiker's Guide to the Galaxy karya Douglas Adams yang menyebut 42 sebagai “jawaban atas makna kehidupan”.

Persaingan motor bergaya klasik di India kembali memanas. Pabrikan legendaris Jawa Motorcycles meluncurkan Jawa 42 terbaru dengan pendekatan desain yang berani.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jawa 42  Jawa Motorcycle  Royal Enfield  Jawa 42 Ivory 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp