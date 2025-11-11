Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Tantang Yamaha TMax & Kymco AK550, Zontes Hadirkan Skuter Premium Terbaru, Ada 4 Varian

Selasa, 11 November 2025 – 16:48 WIB
Zontes kembali melakukan gebrakan baru dengan meluncurkan skuter premium untuk menantang Yamaga TMax. Foto: Greatbikers

jpnn.com, MILAN - Produsen roda dua asal China, Zontes kembali melakukan gebrakan baru dengan meluncurkan Zontes 552 series di ajang EICMA 2025 Milan, beberapa waktu lalu.

Skuter matik persaing Yamaha TMax dan Kymco AK550 itu hadir dalam empat varian dengan desain dan karakter berbeda.

Namun, mesin yang digendong tidak ada perubahan alias sama.

Dikutip dari Greatbikers, Selasa (11/11), skuter matik premium itu disebut memiliki desain modern, fitur berlimpah, dan performa tinggi. Zontes mengatakan pihaknya akan memasarkan model tersebut secara global pada 2026 mendatang.

Adapun empat varian yang ditawarkan antara lain, Zontes 552G, 552S, 552H, dan 552Z.

Zontes 552G membawa aura petualang seperti Honda ADV Series. Mobil itu menggunakan ban semi off-road dan suspensi tinggi yang cocok jalur jalan hingga perkotaan.

Sementara itu, 552S tampil sebagai versi paling sporty dengan lampu proyektor LED ganda, winglet depan, dan kaca besar untuk kenyamanan touring.

Namun, model yang paling mirip dengan Yamaha TMax itu ialah Zontes 552H. Sebab, model itu tampil agresif. Kombinasi warna kuning-hitam dan garis bodi tajam membuat tampilan makin berani.

