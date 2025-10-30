Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tantangan Berat Humas Polri di Era Digital, Terlalu Banyak Noise Mengaburkan Voice

Kamis, 30 Oktober 2025 – 17:19 WIB
Tantangan Berat Humas Polri di Era Digital, Terlalu Banyak Noise Mengaburkan Voice - JPNN.COM
Dialog Kebangsaan memperingati HUT ke-74 Humas Polri, Kamis (30/10). Foto source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh dan pengamat menilai bahwa menjadi petugas Humas atau juru bicara Polri di era digital saat ini bukanlah tugas yang mudah.

Besarnya arus informasi dan opini publik di media sosial membuat Divisi Humas Polri menghadapi tantangan berat dalam membangun narasi positif dan menjaga kepercayaan masyarakat.

“Terlalu banyak noise yang mengaburkan voice,” ujar pengamat sosial dan dosen Universitas Indonesia, Dr. Devie Rahmawati, dalam Dialog Kebangsaan memperingati HUT ke-74 Humas Polri, Kamis (30/10).

Baca Juga:

Devie menyoroti data yang menunjukkan jumlah gawai di Indonesia telah mencapai 360 juta unit, melebihi jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa.

Menurutnya, kondisi ini membuat kerja Humas Polri dalam mengarahkan opini publik menjadi semakin kompleks.

 “Dengan kondisi seperti ini, Divisi Humas Polri harus mampu mengelola narasi dengan cerdas, cepat, dan berbasis data,” tambah Devie.

Baca Juga:

Dalam kesempatan yang sama, mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn) Nanan Soekarna mengingatkan pentingnya seluruh anggota Polri untuk menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari komunikasi publik institusi.

 “Setiap anggota Polri adalah wajah dan suara Polri. Karena itu, menjaga kepercayaan publik harus dilakukan dengan sikap jujur dan berintegritas,” tegas Nanan.

Pengamat sosial dan dosen Universitas Indonesia, Dr. Devie Rahmawati mengungkapkan, tantangan humas Polri di era digital, terlalu banyak noise yang mengaburkan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polri  Humas Polri  Juru bicara  era digital 
BERITA POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp