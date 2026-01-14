Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Film

Tantangan Rebecca Klopper dalam Film Ahlan Singapore

Rabu, 04 Februari 2026 – 00:30 WIB
Tantangan Rebecca Klopper dalam Film Ahlan Singapore
Konferensi pers film Ahlan Singapore di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/2) malam. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Rebecca Klopper mengungkapkan tantangannya dalam memerankan karakter Aisyah dalam film Ahlan Singapore.

Berbeda dari kesehariannya, karakter Aisyah digambarkan sebagai perempuan yang berhijab.

Rebecca Klopper mengakui mengenakan hijab menjadi tantangan tersendiri untuknya.

Tak hanya itu, dia pun harus mengubah suaranya agar terdengar lebih dewasa.

"Kesulitannya pasti ada ya. Semua karakter kan beda dari kami sehari-hari, jadi, mungkin kesulitannya dalam berhijab, terus juga aku agak sedikit tua-tuain suara aku. Itu kebiasaan yang sulit diubah sih," ujar Rebecca Klopper di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/2).

Meski begitu, dia menikmati proses syuting film terbarunya tersebut.

Perempuan 24 tahun itu lantas mengungkapkan hal yang paling membuatnya senang selama proses syuting. Salah satunya adalah makanan.

"Selama proses syuting, hal yang paling disenengin adalah makanannya. Karena selama kami syuting di Singapura makanannya beda-beda terus, dan semuanya enak banget," ucap Rebecca Klopper.

Aktris Rebecca Klopper mengungkapkan tantangannya dalam memerankan karakter Aisyah dalam film Ahlan Singapore.

