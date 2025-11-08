Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Tantangan Robert Pattinson Jalani Syuting Film Dune: Part Three di Gurun

Sabtu, 08 November 2025 – 08:09 WIB
Tantangan Robert Pattinson Jalani Syuting Film Dune: Part Three di Gurun - JPNN.COM
Salah satu adegan dalam film "Dune: Part Two". ANTARA/IMDB/am.

jpnn.com, JAKARTA - Aktor asal Inggris, Robert Pattinson membagikan pengalamannya selama proses syuting film Dune: Part Three yang dilakukan di tengah gurun.

Menurutnya, suasana sunyi dan terpencil di lokasi justru memberinya ketenangan batin yang jarang ia rasakan dalam proyek lain.

“Rasanya benar-benar menenangkan, seolah otak saya berhenti berpikir. Tidak ada satu pun sel otak saya yang berfungsi,” ujar Pattinson sambil tertawa, dikutip dari Variety, Jumat (7/11).

Baca Juga:

Meski perannya dalam film ini masih dirahasiakan, Pattinson disebut akan memerankan karakter baru yang memiliki peran penting dalam sekuel ketiga tersebut.

Sementara itu, aktor Austin Butler yang kembali berperan sebagai antagonis Feyd Rautha mengungkapkan tantangan ekstrem selama syuting.

Dia menyebut suhu di gurun mencapai lebih dari 40 derajat Celsius, membuat beberapa kru mengalami kelelahan hingga pingsan di minggu-minggu awal.

Baca Juga:

“Rasanya seperti berada di dalam microwave,” kata Butler menggambarkan kondisi di lokasi.

Zendaya, pemeran Chani, juga menceritakan pengalaman uniknya mengenakan kostum berat selama syuting.

Robert Pattinson sebut pengalaman syuting “Dune: Part Three” di gurun terasa menenangkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   film Dune: Part Three  Robert Pattinson  syuting  gurun 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp