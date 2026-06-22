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Tantri Kotak Jadi Korban Penipuan, Pelakunya Teman Sendiri

Senin, 22 Juni 2026 – 19:39 WIB
Tantri Kotak Jadi Korban Penipuan, Pelakunya Teman Sendiri - JPNN.COM
Tantri Kotak. Foto: Instagram/tantrisyalindri

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Kotak, Tantri Syalindri mengaku menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh temannya.

Pengakuan tersebut disampaikan Tantri Kotak melalui akun miliknya di Instagram.

"Benar, aku lagi kena penipuan teman sendiri karena sudah 3x24 jam dia menghilang dan enggak ada iktikad baik buat ketemu," ungkap Tantri Kotak, Senin (22/6).

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Pelantun Beraksi itu mengatakan bahwa dirinya bukan satu-satunya korban penipuan pelaku.

Tantri Kotak bersama beberapa korban lainnya merugi hingga miliaran rupiah.

"Please socmed do your magic, yang ketipu bukan hanya aku, melainkan banyak orang yang ditotal-total hampir Rp 10 M. Clueless karena pihak keluarga enggak mau tahu dan menyerahkan ke korban terserah mau diapain," jelas istri Arda tersebut.

Menurut Tantri Kotak, dirinya sejauh ini belum membuat laporan polisi. Sebab, beberapa korban masih berharap uang kerugian bisa dikembalikan.

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Dia saat ini masih membuka peluang berkomunikasi dengan pelaku sebelum menempuh jalur hukum.

"Aku bingung mau cari kamu lewat jalur apa. Bisa saja aku LP (laporan) ke polisi, tapi aku mau masih usaha menunggu iktikad baik kamu, buat ketemu, ngobrol, dan menyelesaikan semua," bebernya.

Vokalis band Kotak, Tantri Syalindri mengaku menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh temannya.

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TAGS   Tantri Kotak  Tantri Syalindri  kotak  penipuan 
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