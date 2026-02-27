Close Banner Apps JPNN.com
Tarawih Keliling, Adityawarman Adil Serahkan Hibah Rp 25 Juta

Jumat, 27 Februari 2026 – 14:49 WIB
Tarawih Keliling, Adityawarman Adil Serahkan Hibah Rp 25 Juta
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman salurkan hibah Rp25 juta saat Tarawih Keliling di Bantarjati. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, melaksanakan kegiatan Tarawih Keliling (Tarling) di Masjid Daarul Jannah, Bantarjati, Bogor Utara, belum lama ini.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi dengan masyarakat pada Ramadan 1447 H.

Agenda yang merupakan program rutin Pemerintah Kota Bogor tersebut tidak hanya menjadi sarana ibadah bersama, tetapi juga momentum penyaluran bantuan sarana keagamaan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Adityawarman menyerahkan bantuan hibah sebesar Rp25 juta untuk pengembangan fasilitas Masjid Daarul Jannah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jemaah saat beribadah.

Adityawarman mengatakan kehadirannya bersama Tim IV Tarling merupakan penugasan untuk memastikan fasilitas tempat ibadah warga tetap terjaga.

“Alhamdulillah kita sudah bersama-sama melaksanakan ibadah puasa ke-6. Hari ini kami menjalankan tugas dari Pak Wali Kota untuk silaturahmi melalui tarawih keliling,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dana hibah tersebut dialokasikan untuk perbaikan sarana masjid agar jemaah dapat beribadah lebih khusyuk.

“Ada hibah dari Pemkot Bogor untuk Masjid Daarul Jannah senilai Rp25 juta. Ini bentuk perhatian pemerintah agar kenyamanan jemaah senantiasa terjaga,” tambahnya.

Adityawarman Adil menyalurkan hibah Rp 25 juta saat Tarawih Keliling di Bantarjati.

