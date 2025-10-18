Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Target 5.700 Desa Teraliri Listrik pada 2030 Dinilai Realistis

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 06:45 WIB
Target 5.700 Desa Teraliri Listrik pada 2030 Dinilai Realistis - JPNN.COM
Pemerintahan menargetkan seluruh desa itu akan mendapatkan akses listrik pada 2030. (Ilustrasi). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 tercatat ada 84.276 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 75.753 desa dan 8.486 kelurahan di Indonesia. 

Menteri Bahlil menyebut ada 5.700 atau sekitar 6,76 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia yang belum teraliri listrik. 

Pemerintahan pun menargetkan seluruh desa itu akan mendapatkan akses listrik pada 2030.

Baca Juga:

Peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT MIgas) Balikpapan, Dr. Andi Jumardi mengatakan target tersebut strategis dan realistis.

Sebab, masih adanya ribuan desa yang belum teraliri listrik menjadi tantangan besar bagi pemerintah, termasuk di wilayah Kalimantan Timur yang dikenal sebagai “lumbung energi nasional.” 

“Kalimantan Timur persoalannya karena wilayahnya sulit dijangkau, sehingga perlu ada sumber energi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Andi dikutip, Kamis (18/10).

Baca Juga:

Andi menyebut target tersebut juga sejalan dengan agenda pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat kemandirian dan swasembada energi nasional.

Oleh karena itu Andi menilai kebijakan pemerintah yang mulai fokus mengalirkan listrik ke desa-desa terpencil merupakan langkah positif yang patut diapresiasi dan menjadi bagian dari agenda besar swasembada energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran. 

Menteri Bahlil menyebut ada 5.700 atau sekitar 6,76 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia yang belum teraliri listrik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   listrik  Bahlil  desa  energi  Asta Cita 
BERITA LISTRIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp