JPNN.com - Politik - Parpol

Target Ambisius PSI: Kejar 10 Juta KTA, Caleg Wajib Setor 500 Anggota

Sabtu, 31 Januari 2026 – 22:33 WIB
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali (tengah) menjawab pertanyaan wartawan disela Rakernas I Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA/Darwin Fatir.

jpnn.com, MAKASSAR - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Hotel Claro, Makassar, resmi ditutup, Sabtu (31/1/2026), dengan menghasilkan keputusan besar.

Partai besutan Kaesang Pangarep ini memasang target ambisius yakni meraih 10 juta Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai upaya memperkuat basis akar rumput.

"Rakernas ini menghasilkan beberapa keputusan. PSI menargetkan 10 juta KTA. Mulai sekarang kader PSI harus bekerja, baik di tingkat ranting maupun DPP Pusat," ujar Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali pada rapat pleno penutupan Rakernas di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.

Ia menjelaskan, target tersebut segara diterjemahkan kader dalam kerja nyata mulai pimpinan tingkat ranting paling bawah sampai pada level tingkat dewan pimpinan daerah maupun pimpinan pusat, sesuai arahan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam rakernas.

"Bagi yang mau jadi Caleg (calon legislatif) atau tidak mau Caleg, minimal merekrut 500 anggota untuk ber-KTA. Semua harus bekerja mulai sekarang," tuturnya menekankan hasil putusan tersebut.

Setelah hasil Rakernas ini diputuskan, PSI juga menyatakan komitmen mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya, program strategis pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami beri dukungan penuh terhadap program pemerintah yang strategis, terutama MBG. Saya minta pengurus DPW hingga ke bawah terlibat aktif melakukan pengawasan dan bergotong royong membangun MBG," ucapnya lagi.

Selain itu, kedatangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai tokoh panutan PSI guna memberi energi baru sekaligus penyemangat kader dalam membesarkan partai termasuk dari pendukung Jokowi agar segara ikut bergabung berpartai.

