JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Target Dahsyat Kiper Persib Bandung, Persija Harus Hati-Hati

Minggu, 21 Desember 2025 – 10:11 WIB
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Pria di Bawah Mistar Persib Bandung Teja Paku Alam mematok target dahsyat menjelang timnya menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-15 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (21/12) malam WIB.

Teja berambisi mengantar Persib meraih empat kemenangan di empat laga sisa putaran pertama.

Persib menyisakan empat pertandingan di putaran pertama, yakni home vs Bhayangkara FC, away vs PSM Makassar, home vs Persik Kediri, dan home vs Persija Jakarta. 

Menurut Teja, timnya harus memenangi empat partai besar itu demi menjaga posisi di papan atas klasemen.

Klasemen Super League
"Persaingan papan atas bagus. Kami hanya beda beberapa poin. Jadi, kalau bisa di empat pertandingan, sapu bersih,” tutur Teja.

Dia pun ingin tampil maksimal jika dipercaya berdiri di bawah mistar di empat laga tersebut.

“Target utama menang, clean sheet (tidak kebobolan) itu bonus,” katanya. (il/jpnn)

Sebelum menyaksikan Persib vs Bhayangkara FC, simak dulu nih ambisi gila Pria di Bawah Mistar Maung.

