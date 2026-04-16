Target Juara IBL 2026, Satria Muda Bandung Rekrut Giorgi Bezhanishvili dan Niven Hart

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung mendatangkan dua pemain asing baru, Giorgi Bezhanishvili (Georgia) dan Niven Hart (Amerika Serikat) pada pertengahan IBL 2026.

Keduanya diproyeksikan menggantikan peran Jordan Ivy-Curry dan Chad Brown.

Sport Director Satria Muda Bandung Youbel Sondakh mengungkapkan bahwa perubahan komposisi pemain asing dilakukan sebagai bagian dari strategi tim dalam perburuan gelar juara.

Langkah tersebut dinilai wajar mengingat rival seperti Pelita Jaya dan Dewa United Banten juga terus memperkuat skuad dengan merekrut pemain asing berkualitas.

"Pergantian pemain asing ini murni dilakukan demi kepentingan tim untuk mencapai target juara musim ini."

"Kami melihat Giorgi dan Niven adalah dua pemain yang kami butuhkan untuk meningkatkan kualitas tim, baik dari sisi teknis maupun kebutuhan komposisi skuad secara keseluruhan," ujar Youbel.

Menjelang memasuki fase playoff, kebutuhan tim memang mengalami penyesuaian setelah evaluasi yang dilakukan sepanjang musim reguler.

Pelatih Satria Muda Djordje Jovicic menyambut positif kedatangan kedua pemain tersebut. Dia berharap Giorgi Bezhanishvili dan Niven Hart dapat segera beradaptasi dengan sistem permainan tim.