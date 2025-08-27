Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Target PBVSI Melayang! Timnas Voli Putra Indonesia Gagal Tembus 10 Besar Kejuaraan Dunia U-21

Rabu, 27 Agustus 2025 – 10:38 WIB
Skuad Timnas voli putra Indonesia saat berlaga pada ajang FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025 di iangmen Sports Center, Selasa (26/8). Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia gagal melaju ke babak 16 besar FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025.

Pada laga terakhir fase grup, Dawuda Alaihimassalam dan kolega takluk dari Prancis dengan skor 0-3 (23-25, 21-25, 21-25) di Jiangmen Sports Center, Selasa (26/8/2025).

Hasil ini membuat skuad asuhan Anwar Sadat hanya mengoleksi satu kemenangan dari lima pertandingan. Indonesia harus puas finis di peringkat kelima Pool D. Harapan untuk bersaing di 10 besar pun pupus.

Baca Juga:

Apresiasi Perjuangan Timnas Voli Putra Indonesia

Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Nur Widayanto mengaku anak asuhnya sudah berjuang maksimal di fase grup.

Para pemain bahkan mencoba untuk mengimbangi pemain Prancis yang unggul postur tubuh dan pengalaman

"Harus diakui Prancis sangat unggul saat menyerang dan bertahan," ujar Nur.

Baca Juga:

Indonesia Masih Menyisakan Pertandingan

Meski gagal lolos, Indonesia masih akan tampil di babak playoff untuk memperebutkan peringkat 17–24. Tim yang dihuni mayoritas pemain Jakarta Garuda itu dijadwalkan melawan Puerto Rico, Rabu (27/8/2025) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan perjuangan Timnas Voli Putra U-21 Indonesia bisa melalui layar kaca Moji TV atau streaming di Vidio.com.(pbvsi/mcr16/jpnn)

Timnas voli putra Indonesia gagal mewujudukan target PBVSI lulus babak fase grup pada Kejuaraan Dunia U-21 2025, Selasa (26/8)

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

TAGS   Timnas Voli Putra Indonesia  timnas voli putra u-21  Kejuaraan Dunia Voli U-21  Timnas Voli Indonesia  PBVSI 
