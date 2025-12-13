Target Penetrasi Pasar ASEAN, Mitsubishi Destinator Sampai di Vietnam

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motors kian serius menancapkan peta ekspansinya lewat Destinator.

Setelah debut global di Indonesia, SUV tujuh penumpang itu kini resmi mengaspal di Vietnam, menandai langkah lanjutan Mitsubishi dalam memperluas penetrasi pasar ASEAN.

Destinator bukan sekadar SUV keluarga, ia dirancang dengan ukuran menengah berkonfigurasi tiga baris kursi yang lapang.

Destinator lahir dari perpaduan karakter tangguh khas SUV dengan kenyamanan ala MPV.

Vietnam menjadi negara terbaru yang menyambut kehadiran Destinator, setelah sebelumnya diluncurkan di Filipina pada 20 November.

Langkah itu sekaligus mempertegas strategi Mitsubishi Motors untuk menjadikan Destinator sebagai produk global, yang direncanakan hadir di sekitar 70 negara, mencakup kawasan ASEAN, Asia Selatan, Amerika Latin, Timur Tengah, hingga Afrika.

“Selama lebih dari tiga dekade, Mitsubishi Motors Vietnam terus tumbuh dengan kuat dan konsisten,” ujar Direktur Umum Mitsubishi Motors Vietnam (MMV), Tomoki Yanagawa, dalam keterangan pers, Sabtu (13/12).

Dia menambahkan kesuksesan model-model seperti Xpander dan Xforce di Vietnam menjadi fondasi kuat bagi Destinator untuk diterima pasar.