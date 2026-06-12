Target Pertumbuhan Ekonomi 2027 Dipatok hingga 6,5%, Kejar Ambisi 8 Persen di 2029

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2027 berada pada kisaran 5,8–6,5 persen.

Angka ini jembatan krusial yang ditetapkan menuju ambisi pertumbuhan 8 persen pada 2029, sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.

Untuk mencapai target ambisius tersebut, pemerintah menjanjikan efektivitas program prioritas, penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, hingga peran Danantara.

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Strategi lainnya, mencakup penguatan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking.

Guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan, diperlukan stabilitas ekonomi yang mantap melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan upaya mendorong cost of fund yang kompetitif.

Oleh karena itu, inflasi dipastikan terjaga dalam rentang 1,5 hingga 3,5 persen, Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun pada rentang 6,5 hingga 7,3 persen, serta nilai tukar Rupiah di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per Dolar AS.

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Di sisi lain, rasio pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2027 disepakati berkisar pada 12,01 hingga 12,40 persen.

Menkeu menjelaskan pencapaian target pendapatan tersebut akan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan pajak (tax compliance) dan basis pajak (tax base) melalui efektivitas Coretax, serta penyelarasan sistem perpajakan global dan ekonomi digital.