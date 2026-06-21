Target Piala Dunia 2030, Prabowo Minta Erick Thohir Benahi Kompetisi Sepak Bola Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait masa depan sepak bola Indonesia.

Pada pertemuan bersama pelatih Timnas Indonesia John Herdman di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (19/6/2026), Prabowo menegaskan pembenahan kompetisi domestik harus menjadi prioritas utama jika Indonesia ingin mewujudkan ambisi tampil di Piala Dunia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Prabowo menaruh perhatian besar terhadap langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk membawa Timnas Indonesia naik level.

Salah satu poin yang mendapat sorotan khusus adalah tugas Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI untuk menciptakan iklim kompetisi yang lebih sehat dan kompetitif.

"Termasuk dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum PSSI tentunya memperbaiki iklim kompetisi kita untuk bisa menghasilkan timnas yang hebat, yang tangguh, yang penuh semangat untuk bisa mewujudkan seluruh mimpi rakyat Indonesia, Timnas lolos ke Piala Dunia," kata Prasetyo.

Arahan tersebut muncul di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gagal tampil pada edisi kali ini, Prabowo disebut tidak ingin kegagalan tersebut menjadi akhir dari mimpi besar sepak bola nasional.

Baca Juga: Sepak Bola Putri di Kudus dan Malang Menggeliat berkat MLSC 2026

Sebaliknya, momentum Piala Dunia dijadikan bahan evaluasi untuk menyusun peta jalan menuju target yang lebih besar.

Menurut Prasetyo, Prabowo bersama Erick Thohir dan John Herdman membahas berbagai persiapan jangka panjang, mulai dari penguatan skuad Timnas hingga kesiapan menghadapi agenda internasional seperti FIFA Series 2027.