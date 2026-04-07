Target Realistis Hector Souto Berbuah Manis, Timnas Futsal Indonesia ke Semifinal

Selasa, 07 April 2026 – 17:54 WIB

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia akhirnya mampu meraih target pada ajang ASEAN Futsal Championship 2026 dengan menembus semifinal.

Kepastian tersebut didapat setelah Muhammad Albagir dan kawan-kawan menang tipis 1-0 atas Malaysia di Nonthaburi Hall, Thailand, Selasa (7/4/2026).

Gol kemenangan Skuad Garuda dicetak oleh Guntur Sulistyo Ariwibowo pada menit ke-23.

Kemenangan atas Malaysia membuat tim peraih medali emas SEA Games 2025 itu mengoleksi dua kemenangan, setelah sebelumnya mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 7-0.

Dua kemenangan tersebut memastikan target awal pelatih Hector Souto membawa Skuad Garuda ke semifinal tercapai.

Juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 itu tampak realistis melihat komposisi pemain yang dibawa pada ajang kali ini yang banyak dihuni pemain baru.

Baca Juga: Gol Guntur Sulistyo Bawa Timnas Futsal Indonesia Taklukkan Malaysia

Tercatat, hanya Yogi Saputra (Pangsuma FC) dan Dewa Rizki (Cosmo JNE) yang merupakan bagian dari skuad Timnas futsal Indonesia di Piala Asia 2026.

Sementara itu, Muhammad Albagir (Black Steel FC) dan Guntur Sulistyo (Bintang Timur Surabaya) kembali mendapatkan kesempatan membela Skuad Garuda.