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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Target Shin Tae-yong di Laga Persija Vs Arema FC Terbongkar

Kamis, 06 Agustus 2026 – 07:02 WIB
Target Shin Tae-yong di Laga Persija Vs Arema FC Terbongkar - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. Foto: persija

jpnn.com - BALI - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong membongkar target timnya saat menghadapi Arema FC pada perebutan peringkat ketiga Piala Presiden 2026.

Laga yang akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) itu dijadwalkan kick off pukul 15.30 WIB.

"Kami akan berusaha menunjukkan penampilan tim yang lebih berkembang (ketimbang saat di semifinal melawan Persib)," ujar Coach STY seperti dipetik dari halaman Persija.

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Pertarungan melawan Arema menjadi kesempatan untuk Shin Tae-yong mematangkan permainan sebelum mengarungi Super League 2026/2027.

STY menyadari bahwa timnya masih berada dalam proses pembentukan. Kondisi terbaik skuad, baik dari sisi permainan maupun kebugaran fisik, masih belum sepenuhnya tercapai.

Pria dari Korea itu pun mengungkap dirinya akan melakukan rotasi pemain guna menjaga ritme tim.

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"Mengenai hal yang harus dibenahi, saat ini kondisi skuad utama dan kondisi fisik terbaik kami baru sekitar 30 sampai 40 persen saja," ujarnya.

Menurutnya, setiap pertandingan pramusim memiliki arti penting sebagai bagian dari proses meningkatkan kualitas tim.

Persija vs Arema FC di perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026 sore ini di Gianyar.

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TAGS   Persija  Persija vs Arema FC  Piala Presiden 2026  Shin Tae Yong 
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