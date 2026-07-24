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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Tarif Dagang Trump Bikin Rupiah Makin Mengkhawatirkan, USD Melonjak

Jumat, 24 Juli 2026 – 19:01 WIB
Tarif Dagang Trump Bikin Rupiah Makin Mengkhawatirkan, USD Melonjak - JPNN.COM
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, bergerak melemah 27 poin atau 0,15 persen. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, bergerak melemah 27 poin atau 0,15 persen.

Kurs rupiah berada di levl Rp 17.963 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.936 per USD.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menyatakan rupiah melemah dipengaruhi pemberlakuan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia.

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Trump resmi memberlakukan tarif impor baru terhadap barang dari 60 mitra dagang mulai Jumat (24/7). 

“Kebijakan tersebut menetapkan tarif sebesar 10 persen dan 12,5 persen terhadap berbagai produk impor, termasuk barang asal Indonesia,” ucap Ibrahim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Penerapan tarif baru ini dilakukan setelah berakhirnya kebijakan tarif sementara sebesar 10 persen yang sebelumnya diberlakukan selama 150 hari.

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Pemerintah AS menyebut kebijakan tersebut merupakan langkah untuk mendorong negara-negara mitra dagang memperketat larangan terhadap produk yang dibuat menggunakan tenaga kerja paksa.

Di samping itu, data pasar tenaga kerja AS yang lebih kuat dari perkiraan menambah kekhawatiran bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan sikap kebijakan yang restriktif.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, bergerak melemah 27 poin atau 0,15 persen.

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TAGS   tarif dagang  Trump  rupiah  USD 
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