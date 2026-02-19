Close Banner Apps JPNN.com
Tarif Pakir Liar di Tanah Abang Bikin Mangelus Dada

Kamis, 19 Februari 2026 – 10:01 WIB
Penertiban parkir-parkir liar (Ilustrasi). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyoroti parkir liar di Tanah Abang yang mematok tarif Rp 100 ribu.

Bang Doel sapaan Rano Karno mengaku Pemprov DKI Jakarta telah menerjunkan TNI dan Satpol PP untuk menertibkan parkir liar tersebut.

“Terpaksa ditindak juga, ada yang ditangkap, dikasih pembinaan. Mudah-mudahan itu akan menjadi jauh lebih baik lagi," kata Bang Doel dikutip Kamis (19/2).

Bang Doel menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak menoleransi adanya parkir liar di Tanah Abang ini. 

Bang Doel mengaku adanya parkir liar ini malah membuat kemacetan di kawasan Tanah Abang.

“Saat ini kondisi Tanah Abang sedang padat dan sering macet karena masyarakat banyak yang berbelanja kebutuhan menjelang Ramadan dan Idulfitri,” katanya.

Diketahui, polisi menangkap delapan pria yang diduga preman berkedok juru parkir liar di kawasan Tanah Abang. 

Kapolsek Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan oknum preman tersebut memasang tarif parkir mobil Rp 100.000 dan sepeda motor Rp 60.000.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyoroti terkait parkir liar di Tanah Abang yang mematok tarif Rp 100 ribu.

